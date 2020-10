Veldhovense honkballers kampioen na bizar seizoen: ‘Geluk dat we een zomersport zijn’

VELDHOVEN - In een tijd waarin corona zo ongeveer alle (amateur)sportcompetities dwarsboomt, slaagden de honkballers van All In uit Veldhoven er in kampioen te worden in een nagegenoeg volledig uitgespeeld wedstrijdseizoen. ,,We hebben geluk dat we een zomersport zijn.”

Het was de laatste wedstrijd op de wedstrijdkalender van het seniorenteam van All In uit Veldhoven, afgelopen zondag tegen de Limburg White Sox uit het Belgische Genk. Maar omdat ook dit treffen net als alle andere competitiewedstrijden in de amateursport werd geschrapt, werd All In kampioen in de 4e Klasse K. ,,We hadden al een voorsprong op naaste concurrent Nuenen, dus we hadden het kampioenschap al met potlood ingeschreven”, vertelt speler en coach Wouter Hoex (37). ,,Maar nu is het dus ook definitief.”

Quote Het was een raar seizoen, maar we zijn er goed uitgekomen. De groep is intact gebleven en was ook behoorlijk fanatiek. Wouter Hoex

De Veldhovenaren zijn blij dat ze in vergelijking met heel veel andere sporten een vrij normaal seizoen hebben kunnen draaien. ,,Daar zag het er in het begin niet naar uit. Onze competitie begint normaal gesproken in april en loopt door tot september/oktober, maar vanwege de coronamaatregelen ging de competitie nu pas in juli van start", vertelt Hoex. Daardoor was de voorbereidingstijd krap en konden er bijvoorbeeld ook geen oefenwedstrijden worden gespeeld. ,,En de zomerstop is ingekort: die duurde nu drie in plaats van zes weken.”

Behoorlijk fanatiek

Toen minister-president Mark Rutte eerder deze maand de gedeeltelijke lockdown aankondigde, waren er in de klasse waarin de Veldhovenaren uitkomen al elf van de in totaal twaalf competitiewedstrijden gespeeld. ,,Het was een raar seizoen, maar we zijn er goed uitgekomen. De groep is intact gebleven en was ook behoorlijk fanatiek. Daardoor hebben we tien wedstrijden gewonnen en één wedstrijd gelijkgespeeld, voldoende voor het kampioenschap.”

De vereniging, die met twee eigen velden op de Kempen Campus huist, heeft overigens besloten ook de jeugdtrainingen - die formeel door mogen gaan - de komende tijd te staken. ,,Het weer wordt slechter en het wordt vroeger donker, maar er zijn ook geen wedstrijden meer", somt Hoex een aantal argumenten op. ,,Dan zou je in het buitenseizoen nog een paar keer trainen om het trainen, dat voegt dan eigenlijk niet veel toe.”

Lastig vooruit kijken

De slagtrainingen voor de jeugd, die in de zaal plaatsvinden, gaan dit najaar wel gewoon door. In welke vorm de trainingen volgend jaar worden hervat, wordt nog bekeken. ,,Het is lastig om vooruit te kijken. Het is te hopen dat we volgend jaar een normaal seizoen kunnen draaien, maar ik denk dat elke sporter dat wel wenst natuurlijk.”