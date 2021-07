Veldhovense maakt van tijdcapsule een sociaal project

,,We hebben in Veldhoven enorm veel talent en het is tenslotte een feestje voor de Veldhovenaren.” Marieke Verbeek bedacht dat ter ere van 100 jaar Veldhoven een tijdcapsule wordt begraven bij Museum 't Oude Slot.

Niet zoveel reacties

De mooiste reactie vind ik die van Louis-An­ne die haar ouders door corona verloor en bij het opruimen van het huis de liefdes­brie­ven van haar ouders uit de jaren 60 vond Marieke Verbeek Om de capsule te vullen plaatste Verbeek een oproep op social media. ,,Ik verwachtte dat de reacties meteen binnen zouden stromen. Ik kreeg prachtige dingen, maar niet zoveel reacties. Toen ik zelf mensen uit mijn netwerk benaderde en hen vroeg de vraag weer door te sturen aan hun netwerk, verspreidde het zich langzaam als een olievlek. We zijn nu bij de derde ring aangekomen. Ik wilde niet alleen maar reacties van veertigers zoals ikzelf, maar een afspiegeling van Veldhoven. Zo zijn ook Severinus en de internationals benaderd. Iedereen hoort erbij."

Er gaan onder andere verschillende kunstwerken mee de grond in. Een oude postzak, tekeningen van basisschoolleerlingen met hun voorspellingen voor 2121 en filmpjes van Verbeeks eigen wandelingen met de hond.

,,De mooiste reactie vind ik die van Louis-Anne die haar ouders door corona verloor en bij het opruimen van het huis de liefdesbrieven van haar ouders uit de jaren 60 vond. Dat was echt een kippenvelmomentje. Ik vind het zo bijzonder dat zij heeft besloten om die brieven mee te geven. Prachtig dat ze over 100 jaar een pakketje opgraven met die brieven, haar verhaal en foto’s. Het bood haar een stukje zingeving.”

Beton, roetsvrij staal, vacuüm en epoxy

De materialen die meegaan worden beschermd door een betonnen behuizing rondom roestvrijstalen dichtgelaste tijdcapsule op pootjes, voor als er onverhoopt toch water inkomt Ook wordt het merendeel van de spullen vacuüm verpakt en komen in de capsule zakjes met silicagel tegen het vocht. Daarnaast maakt Verbeek gebruik van epoxy (een soort giethars).

,,Zekerheid hebben we natuurlijk niet”, weet ook Verbeek. ,,Er is geen handboek tijdcapsule voor dummies. Er gaan ook digitale bestanden mee en dat is een weloverwogen gok. De lokale computerwinkel richt een laptop in met de juiste programma’s om de bestanden te bekijken en haalt de accu eruit vanwege brandgevaar. Al is die kans klein, maar we willen niet dat ze over 100 jaar verkoolde spullen uit de tijdcapsule halen.”

Onbelangrijk wordt superinteressant

,,Ik zou heel graag brieven ontvangen van mensen die schrijven over hoe hun leven is. Ik heb het er met een aantal mensen over gehad en wij denken echt dat de persoonlijke verhalen niet verloren mogen gaan. Dingen die nu onbelangrijk lijken, zijn over honderd jaar misschien superinteressant. Daarnaast is er nog ruimte voor voorwerpen. Wat moet er nu echt mee dat ze over 100 jaar denken dat was Veldhoven?”

Wie iets aan wil leveren kan contact opnemen via tijdcapsuleveldhoven@gmail.com. Aanleveren kan nog tot 1 september.