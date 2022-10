Veldhovense Magic Mike 2e bij NK goochelen

Ook Veldhoven­se raad maakt zich zorgen over winternood­op­vang daklozen: ‘Als er geen pendel­dienst komt, hebben we een probleem’

VELDHOVEN - Net als in Zeelst en Meerhoven zijn er ook in de Veldhovense politiek zorgen over de plannen voor een winternoodopvang voor daklozen bij de Noord-Brabantlaan in Eindhoven.

5 oktober