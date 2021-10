Veldhovense opent dansschool: ‘Burlesque dansen bracht me extra zelfvertrouwen’

VELDHOVEN/ EINDHOVEN - Van jongs af aan is dansen de passie van Denice van Amstel. Met de opening van haar dansstudio Bella Donna gaat voor de Veldhovense een droom in vervulling.

Gestoken in korset en panty’s gaat ze eens goed staan voor de fotograaf. In één oogopslag is duidelijk dat het hier niet gaat om de Weense of Engelse wals. Toen Van Amstel acht jaar geleden in Veldhoven kwam wonen, startte ze in Eindhoven met salsalessen. ,,Daarna begon ik ook met burlesque dansen. Toen kwam corona en stopten de salsalessen. Vervolgens heb ik me volledig op burlesque gestort, waarvan de lessen wel doorgingen. Thuis bekeek ik veel filmpjes over burlesque dansen op YouTube.”

Burlesque, high heel en chairdance

Haar dansschool vindt onderdak in Dansstudio Laetana aan de Hoevenweg in Eindhoven. Vrouwen vanaf een jaar of twintig hebben er de keuze uit burlesque, high heel class en chairdance. ,,Het gaat er bij burlesque om om op een verleidelijke manier bijvoorbeeld een jasje en handschoenen uit te trekken. Je kunt gebruikmaken van een waaiertje. Een stoel kan worden ingezet om verleidelijke poses aan te nemen. En dat alles op muziek.”

,,Het leuke aan burlesque is dat het niet één stijl is. Er kan popmuziek in zitten, maar ook hiphop of latin. Als het maar past bij de bewegingen en loopjes die in burlesque zitten.” Als voorbeeld noemt ze muziek uit de film Moulin Rouge en Fifty Shades of Grey. Ook jazz vindt ze leuk om burlesque op te dansen. ,,Onlangs heb ik een dans gemaakt op All that jazz uit de musical Chicago.”

Extra zelfvertrouwen

Door het dansen ontdekte Van Amstel meer van zichzelf. Zo droeg ze voorheen nooit make-up en hield ze niet van glittertjes. ,,Binnen burlesque vind ik het leuk om make-up te dragen, kleding met pailletjes en panty’s. Ook bracht het me extra zelfvertrouwen.”

Dat effect ziet ze ook terug bij haar cursisten. Bij de start van de lessen dragen veel beginners een joggingpak of sportlegging. Gaandeweg ziet ze de outfit veranderen. ,,Ze hebben make-up op, dragen een panty en een mooi topje. Doordat het zelfvertrouwen stijgt, durven ze meer.”

Korsetten en waaiers op voorraad

De drie cursussen omvatten elk zes lessen. Bij elke cursus wordt naar een choreografie toegewerkt. Van Amstel kiest een nummer waarbij ze een leuk idee heeft. Voor de cursisten heeft ze korsetten op voorraad. Ook handschoentjes, waaiertjes en stropdasjes zijn voorhanden. Schoenen voor de cursus high heel class brengt de cursist zelf mee.

,,Ik laat de vrouwen zelf de hoogte van de hak bepalen. Als ze weinig ervaring hebben, adviseer ik lage hakken of hoge hakken af te wisselen met sneakers. Meestal begin ik de les met een warming up voor de been- en buikspieren. Het is best een intensieve les die een uur duurt en vaak nog wat uitloopt.”

Quote Chairdance kent met een stukje basisacro­ba­tiek wat uitdagen­der oefeningen Denice van Amstel, Eigenaar dansstudio Bella Donna

Voor de lessen chairdance gebruikt ze klapstoeltjes. Ook hier begint de les met wat buikspieroefeningen. ,,Deze cursus kent met een stukje basisacrobatiek wat uitdagender oefeningen.”

Oren open voor toepasselijke muziek

Vrijwel dagelijks oefent Van Amstel om zichzelf te verbeteren of wat nieuws te leren. Ook houdt ze haar oren open voor toepasselijke nummers. ,,Als ik onderweg ben, luister ik vaak nummers op Spotify. Ook als ik langs een terrasje loop, hoor ik wel eens een nummer dat ik kan gebruiken. Het geeft mij elke keer weer inspiratie om ermee aan de slag te gaan.”

De Veldhovense speelt met de gedachte om een ladies night te houden. ,,Als afsluiting van de cursussen een avond met een hapje en een drankje waarbij de vrouwen voor elkaar optreden.” Volgend jaar starten weer nieuwe cursussen.