Veldhovense oppositiepartij: wethouder De Kort straks niet vervangen

Volgens fractievoorzitter Maarten Prinsen zouden burgemeester en wethouders er goed aan doen De Kort niet te vervangen. De vacature die in Veldhoven ontstaat na een eventueel vertrek van de VVD-wethouder, zal volgens Prinsen ‘voor een periode van minder dan een jaar’ gelden.

Omdat het om zo'n korte periode gaat, lijkt het hem beter die vacacture niet in te vullen. In een brief aan het college verzoekt hij burgemeester en wethouders om deze optie serieus te overwegen.

Vorige week werd bekend dat De Kort bij de VVD als nummer 28 op de concept-kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen is geplaatst. Als de 28-jarige Veldhovenaar die plek definitief krijgt toegewezen, bestaat er een reële kans dat hij in de Kamer komt en daarmee dus Veldhoven verlaat.

De Kort is sinds 2018 wethouder in Velhoven, met onder meer economische zaken en sport in zijn portefeuille. Veldhoven telt nu vijf wethouders, waarvan twee van de VVD. Het grootste voordeel is wat Prinsen betreft de besparing die het niet invullen de gemeente oplevert.

Hij schat dat Veldhoven daarmee een bedrag van bijna 100.000 euro kan besparen. Bovendien, zo schrijft hij aan het gemeentebestuur, spelen er binnen de portefeuille van De Kort ‘op dit moment geen grote projecten of omvangrijke onderwerpen tot aan de gemeenteraadsverkiezigen’.

Verdelen over overige wethouders

Want, zo stelt Prinsen, twee grotere projechten in de portefeuille van De Kort zijn al afgerond. Dat zijn een gemeentebreed huisvestingsplan voor scholen en de invoering van (de eerste twee uur) gratis parkeren in het Citycentrum. De voorman van Lokaal Liberaal stelt daarom voor om de onderwerpen die De Kort onder zijn hoede heeft, straks te verdelen over de overige vier wethouders. Dat is volgens Prinsen ook eerder met succes gebeurd toen toenmalig wethouder Tops een jaar voor de verkiezingen vertrok.

Niet goed

Vivianne van Wieren, fractievoorzitter van de VVD, liet vorige week nog expliciet in deze krant weten dat haar partij er van uit gaat dat er straks wél een vervanger komt, mocht De Kort in de Kamer verkozen worden. De suggestie van Prinsen - tot twee jaar terug zelf ook raadslid voor de VVD- neemt ze voor kennisgeving aan. ,,Het is zijn goed recht om zo'n brief aan het college te sturen, maar ik laat het dan ook aan hen om daarop te reageren", vindt ze. ,,Het lijkt me in elk geval niet goed om hier nu in dit stadium al openlijk over heen en weer te communiceren.”