Veldhovense overvaller ‘echt geen crimineel’

De caissière van een Veldhovense Jumbo zag de man afgelopen december niet eens binnenkomen. Opeens lag er een tas op de balie, zag ze een pistoolloop en hoorde ze iets roepen in het buitenlands. Ze snapte de bedoeling en begon de kassa leeg te halen maar muntgeld hoefde de man niet. Hij rende naar buiten. Ze wist de kleren van de man goed te beschrijven, net als een getuige die buiten had gezien hoe de man zijn capuchon strak over zijn hoofd trok.