Veldhovense politiek ziet bouwplan Slot-Oost wel zitten, ondanks kritiek vanuit de buurt

VELDHOVEN - Een meerderheid van de Veldhovense gemeenteraad kan zich vinden in het bouwplan voor Slot-Oost in Zeelst.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een zogenoemde oordeelsvormende vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis, waarin het bestemmingsplan Slot-Oost werd besproken. Over bebouwing van het braakliggend terrein bij de Hovenring wordt al tientallen jaren gesproken.

Aanvankelijk zouden er kantoren komen, maar dat bleek bij nader inzien niet haalbaar. Later waren er plannen voor onder meer een woontoren en 120 tot 180 woningen, maar in de loop der jaren zijn die ideeën telkens bijgesteld.

Quote Burgerpar­ti­ci­pa­tie is slechts een formele procedure waar ze hier liever niet mee te maken hebben. Hans van de Ven, Belangenvereniging Wijk 't Slot

in 2009 bepaalde de toenmalige gemeenteraad dat het gebied geschikt zou zijn voor 40 tot 60 woningen met tuin. Nu ligt er een plan van Ballast Nedam dat uitgaat van 59 woningen: 19 rij- en hoekhuizen, 30 tweekappers en 10 vrijstaande woningen. Daarvan is 22 procent sociale koopwoning, de rest (middel)dure koop.

Minachting van de gemeente

Een aantal bezwaarmakers had maandagavond - tijdens een speciale inspraakbijeenkomst - geen goed woord over voor met name de manier waarop de gemeente gedurende het proces met omwonenden is omgegaan. Ook hekelden ze onder meer het verdwijnen van een eerder toegezegde groenstrook en het ontbreken van een hondenuitlaatplaats.

,,Burgerparticipatie is slechts een formele procedure waar ze hier liever niet mee te maken hebben”, stelde Hans van de Ven mede namens Belangenvereniging Wijk ’t Slot. ,,Het is gewoon minachting van de gemeente jegens haar burgers.”

Martien Adriaanz voegde daar namens diezelfde wijkvereniging nog aan toe het opmerkelijk te vinden dat wethouder Hans van de Looij (GBV) eerder tijdens een bijeenkomst had gezegd dat de belangenvereniging ‘dan uiteindelijk maar de gang naar de Raad van State moest maken’. ,,Dan ben je geen wethouder, maar een autocraat”, fulmineerde hij.

Ontevreden gebleven

Wethouder Van de Looij was zich echter van geen kwaad bewust, zo reageerde hij dinsdagavond op de insprekers. ,,De samenspraak met de buurt is in dit traject buitengewoon intensief geweest. Zijn er mensen ontevreden gebleven? Jazeker, maar dat komt omdat ze niet kregen waar ze om vroegen. We hadden te maken met een groep mensen die telkens de kaders ter discussie wilde stellen, maar op een gegeven moment is dat een gepasseerd station, want die kaders zijn voor ons wel het uitgangspunt.”

Een aantal raadsfracties vroeg Van de Looij nog wel of het punt op onderdelen nog kan worden aangepast. Zo pleitte sommige raads- en steunfractieleden voor een ontsluiting via de Zoom, in plaats van via het Gareel. Op 21 december neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het plan.