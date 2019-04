Veldhovense prehistorische scherven naar Eicha Museum

Brandende frietpan zet schuurtje in lichter­laaie in Veldhoven

10:24 VELDHOVEN - In een schuurtje bij een woning aan de Christiaansdreef in Veldhoven is vrijdagavond even voor 19 uur brand uitgebroken. De brand begon in een frietpan, maar sloeg al snel over naar het schuurtje. Het schuurtje is helemaal uitgebrand.