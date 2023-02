Veldhovense rozenkweker Keijsers stopt levering aan de veiling: ‘Voortaan staat de particulier voorop’

PSV roept Boscagli terug en verandert van koers bij rentree­plan

Bij PSV staat Olivier Boscagli al enkele weken op het punt om zijn rentree in wedstrijdverband te maken. De linksbenige centrale verdediger viel vorig jaar in april uit bij PSV-RKC en liep toen een kruisbandblessure op. IJs en weder dienende zit hij woensdagavond bij de selectie van PSV, dat in het bekertoernooi thuis tegen FC Emmen speelt. Boscagli kan dan zijn rentree maken, al is het absoluut niet aannemelijk dat hij start.

6 februari