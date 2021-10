Veldhovense schilderijen van Beatrix tussen werk van Andy Warhol en andere grote kunstenaars

Weggebrui­kers zijn afsluitin­gen en omleidin­gen in Valkens­waard en omgeving spuugzat: ‘Wat een wanbeleid’

14 oktober VALKENSWAARD/WAALRE - In Valkenswaard en omgeving zijn ze het spuugzat, de vele wegafsluitingen en omleidingen waar veel weggebruikers nu al maanden mee te maken hebben. De recente afsluiting van de Burgemeester Uijenstraat in Waalre is wat dat betreft voor velen de druppel die de emmer doet overlopen. ,,Het is een regelrechte verschrikking.”