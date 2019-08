Veldhovense schoenen met dubbel hoera naar Eindhoven

In de etalage van Hoera! Kinderschoenen hangt een aantal klokken. Tijd voor nieuwe schoenen, wil Meike Daniëls (27) daarmee zeggen. De jonge Veldhovense is sinds anderhalf jaar eigenaar van de kinderschoenenwinkel voor Veldhoven en omstreken. Het vak leerde ze in een Eindhovense schoenenzaak. Dertien jaar geleden had ze een bijbaantje in een kindermodewinkel. ,,Toen ontstond al het idee om ooit voor mezelf te beginnen.’’ Toen het pand in de Kromstraat vrijkwam, greep Daniëls haar kans. ,,Er was in Veldhoven nog geen speciaalzaak in kinderschoenen, dus de keus was snel gemaakt. Vorig jaar op Valentijnsdag opende ik mijn zaak.’’