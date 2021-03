Veldhovense schreef boek over intimiteit: ‘Van babystof krijg je energie’

VELDHOVEN - Als er eenmaal seks in een relatie is, wordt die seks vaak bepalend. De Veldhovense Isabel Timmers schreef het boek De zeven sluiers, gebaseerd op de theorie van taotrainer Reinoud Eleveld. Hij stelt dat je tijd moet nemen voor de geestelijke relatie.

De zeven sluiers zijn zeven stappen van intimiteit die beginnen bij drie stappen die je in de openbaarheid doorloopt, van de ontmoeting tot de fase waarin mensen echt voor elkaar kiezen en eventueel besluiten samen een kindje te maken. Voor de eerste zes stappen staat twee weken tot een maand. De laatste fase kan levenslang duren.

Quote Eigenlijk zetten jongeren dit soort stappen vaak automa­tisch al in een eerste prille relatie Isabel Timmers

,,Eigenlijk zetten jongeren dit soort stappen vaak automatisch al in een eerste prille relatie, maar je kunt de stappen ook heel goed doorlopen als je al in een relatie zit. Toen mijn partner en ik na een relatiebreuk weer bij elkaar kwamen, heb ik zelf ook een beetje stiekem de stappen doorlopen. Je kunt ook gewoon zeggen: ‘ik wil het even rustig aan doen’. Hij staat zelf inmiddels veel meer open voor dit soort dingen, want hij heeft gemerkt wat het kan doen.”

Nooit meer terug

Voor het boek interviewde Timmers verschillende mannen en vrouwen over de zeven sluiers. ,,Op het moment dat je eenmaal seks hebt gehad, kun je nooit meer terug naar geen seks gehad. In het taoïsme, maar ook andere stromingen wordt gezegd: vertraag. Reinoud Eleveld heeft alle informatie die daarover was, maar die enigszins verloren was gegaan bij elkaar gebracht en handvatten gegeven om daar in deze maatschappij mee om te gaan.”

Timmers is zelf al jarenlang in training bij Eleveld en is valleicoach, een coach die vrouwen helpt bij het vallei-orgasme, een techniek om seksuele energie te sturen. ,,Die gebruiken we gemiddeld 1,6 keer per mensenleven om er nieuw leven mee te geven. Al die andere keren dat je seks hebt, verdwijnt die energie. Er is een oude taoïstische techniek waarmee je die hele krachtige energie voor jezelf kunt gebruiken. Dat noemen ze ook wel ‘babystof’ maken. Daardoor word je vitaler, komen je emoties meer in balans en krijg je meer energie.”

Quote Ken je die filmpjes van kleine Chinese mannetjes die een reus van een kerel aankunnen? Isabel Timmers

Energie die je ook kunt gebruiken voor niet-seksuele activiteiten, voor je werk of een moeilijk gesprek bijvoorbeeld. ,,Ken je die filmpjes van kleine Chinese mannetjes die een reus van een kerel aankunnen? Zij gebruiken die energie. Ze zeggen ook wel dat je meer zin in seks krijgt als je deze technieken toepast, maar dat is echt bijzaak.”

Niet overhaasten en grenzen respecteren

,,Zoals mensen ooit aan yoga beginnen, begon ik ooit aan tai chi en dan kom je al sneller op dit spoor. Ik ben erin doorgegaan en uiteindelijk Valleicoach geworden. Dat zijn technieken die zowel mannen als vrouwen in hun eentje beoefenen. Er kwamen veel vragen over hoe je dat in relaties doet. Reinouds stokpaardje is dat hoe wij in deze maatschappij met seksualiteit omgaan, vaak onveilig is en ervoor zorgt dat mensen makkelijk beschadigd raken. Dat kun je voorkomen door niet te overhaasten en grenzen te respecteren.”