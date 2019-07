Veldhovense senioren trekken bewegend door de wijk

VELDHOVEN - Als senior in groepsverband je grenzen verleggen tijdens sport- en speloefeningen? Onder de noemer Fitgym Outdoor trekt Jack Gudden met groepjes senioren de wijk in.

Passanten van het sportterreintje in park Vogelzang zal het ongetwijfeld al eens zijn opgevallen: sportieve senioren die zich samen met ballen, ringen of hockeysticks vermaken. Het is een initiatief van Jack Gudden. De trainer ‘bewegen voor senioren’ bij zorgorganisatie Oktober startte vorig jaar oktober in de Heikant met een eerste groep. ,,Wat in de volksmond bejaardengym heet, begint vaak pas vanaf tachtig jaar. Ik wil iets doen voor de groep vanaf ongeveer zestig jaar.’’

De wekelijkse les in de Heikant verzorgt hij op woensdag. In Zonderwijk gaat hij op maandagmiddag vanuit ’t Tweespan met senioren de wijk in. ,,We stoppen bij een speeltuintje waar we oefeningen doen die de fitheid bevorderen. Ook staan er balansoefeningen op het programma. De doelgroep vindt die belangrijk omdat ze bang zijn om te vallen.’’

Keuvelen

Wandelend en keuvelend gaat het dan naar de volgende stop, bijvoorbeeld het sportterreintje in park Vogelzang. Daar staan vaak spelvormen op het programma. De deelnemers en de trainer vinden het groepsgebeuren het leukst. ,,Bij bepaalde oefeningen werken ze samen. Dan doen ze dingen die ze alleen nooit zouden doen. Vaak zijn ze dan trots als ze een oefening volbracht hebben.’’