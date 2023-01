Veldhovense Sporttoppers 2022 zijn Tim Verbaandert, Eveline Saalberg, Yannick Pongers en Cardo Dance Demo

VELDHOVEN - Tijdens het Sportgala in theater De Schalm in Veldhoven zijn vrijdagavond de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Sporttalent van 2022 bekendgemaakt.

Atleet Tim Verbaandert is de opvolger van tienkamper Daan Roosenschoon als Sportman van het Jaar. De Veldhovenaar, lid van Eindhoven Atletiek, kreeg de trofee uit handen van wethouder Thomas van Broekhoven.

In februari 2022 kwalificeerde Verbaandert zich voor het wereldkampioenschap in Belgrado. Dat deed hij met een tijd van 7:47:42. De derde tijd ooit door een Nederlander gelopen. In 2022 werd hij Nederlands kampioen op de 1500 en op de 3000 meter indoor. Bij de wereldkampioenschappen in Belgrado eindigde de atleet op een keurige 19e plaats, een prima prestatie na een tijd waarin het niet zeker was of hij mocht starten.

Nederlandse dames estafette team

Vanwege haar definitieve doorbraak in de internationale atletiek kreeg Eveline Saalberg de titel Sportvrouw van het Jaar toegekend. De atlete van GVAC uit Veldhoven pakte diverse grote medailles met het Nederlandse estafette damesteam op de 4x400 meter en het mixed team.

Quote Saalberg sprak de zaal toe vanaf een trainings­kamp in Zuid-Afri­ka

Met het dames estafetteteam is de Vessemse, met een Nederlands record, in 2022 kampioen geworden op de Europese Kampioenschappen in München. Ditzelfde team was eerder dit jaar ook al succesvol met een tweede plek op de Wereld Indoor Kampioenschappen in Belgrado. Saalberg sprak de zaal toe vanaf een trainingskamp in Zuid-Afrika waarbij zij onder meer haar ouders en GVAC dankte voor haar carrière tot nu toe.

Furore in het poolbiljarten

De 17-jarige Yannick Pongers maakt al jaren furore in het poolbiljarten. Momenteel neemt hij deel aan de finales van het NK Pool dat in Heesch plaatsvindt. Afgelopen jaar nam het Veldhovense talent met het team Jong Oranje/Team NL deel aan de Europese jeugdkampioenschappen in Bulgarije. Het lid van SPC Woensel behaalde een gouden plak op het koningsnummer 9-ball in de categorie mannen onder 19 jaar. Bovendien behaalde hij goud op het nummer 8-ball en zilver op straight pool. Vanwege deze prestaties is hij uitgeroepen tot Talent van het Jaar 2022.

Cardo Dance Demo is de Sportploeg van het Jaar. Het onderdeel van Cardo Dance Department behaalde op het UDO NK een tweede plaats. Twee andere noemenswaardige prestaties zijn een eerste plek bij het Nederlands Kampioenschap Dance Waves in Rotterdam en het Europees Kampioenschap Dance Waves in Scherpenheuvel (België). Dit zijn enkele overwinningen uit een overtuigende lijst van wedstrijden waaraan dit jonge team deelnam.

Het team CDK Junior won vorig jaar in oktober het tv-programma Holland’s Got Talent met een overweldigende meerderheid van stemmen. Voor deze talentvolle Veldhovense dansgroep was er vrijdag een eervolle vermelding.