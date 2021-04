Veldhovense standwerker overhandigt petities én stroopwafelkruimels aan Bruls: goede hoop dat niet-levensmiddelen weer de markt op mogen

,,In zijn woorden klonk wel door dat dinsdagavond bekend wordt dat we binnenkort weer mogen", vertelt Bol, vlak na het aanbieden van de petitie in het Utrechtse provinciehuis, waar de voorzitters van de veiligheidsregio's in vergadering bijeen waren om over de coronamaatregelen te praten. ,,Hij heeft het niet letterlijk gezegd, maar het zou me tegenvallen als het niet zo is. Eindelijk, zou ik zeggen.”