Veldhovense tienertent voorziet in grote behoefte

‘Ik moet zuipen, doe mij maar bier’, knalt het zaterdagavond uit de speakers in de tienertent achter café zaal St. Joris. Een horde jonge feestvierders gaat in polonaise rond de stek van de midden in de tent geplaatste dj. Uitbundig wordt het nummer van dj Schorre Chef meegezongen. Maar alcohol is hier taboe. ,,Het is heel gezellig. We kennen hier best veel mensen”, zegt de tweeling Evy en Anne Lurling (14). Waar zou het tweetal carnaval vieren als de tienertent er niet was? Evy: ,,Ik denk in Nuenen, daar is ook zo’n tent.”