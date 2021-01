Veldhovense verenigingen: 'Visie nodig op toekomst van kerken'

Dat stellen drie Veldhovense heemkundeverenigingen en de plaatselijke KBO-afdelingen in een oproep aan burgemeester en wethouders. De oproep is een reactie op het besluit van parochiebestuur Christus Koning om de H. Johannes de Doperkerk in Oerle en de H. Willibrorduskerk in Zeelst via de websitenFunda in Business te gaan verhuren.

De parochie worstelt al jaren met de herbestemming van een aantal Veldhovense kerken. Vorige week riep cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers de gemeente Veldhoven in een ingezonden brief in het Eindhovens Dagblad op om snel met een zogenoemde kerkenvisie te komen.

Volgens Rooijakkers, in de jaren 90 conservator van museum 't Oude Slot, is het aan de gemeente om het initiatief te nemen voor het opstellen van zo'n toekomstvisie.

Grillen van parochiebestuur

De gemeente zou daarvoor in de ogen van Rooijakkers een gespecialiseerd bureau moeten inschakelen, zodat er een 'breed gedragen plan' ontstaat. 'De communale kerken zijn te belangrijk om over te laten aan de grillen van een parochiebestuur', stelde hij. 'De kunst is om met elkaar in gesprek te blijven op basis van een open dialoog en conflictsituaties te voorkomen.'

Heemkundeverenigingen Veldhoven-dorp Historisch Bekeken, Zeelst Schrijft Geschiedenis en Historisch Oerle vinden dat het parochiebestuur bij de herbestemming van de Oerlese kerk voorbijgaat aan de wensen van de inwoners om de kerk voor eigen dorpsactiviteiten te gebruiken.

Over de toekomst van de kerken in Veldhoven-dorp en Zeelst is volgens de verenigingen 'nog geen overleg geweest met de dorpsbewoners'.

Subsidie beschikbaar

De verenigingen wijzen de gemeente erop dat ze nog tot 15 februari de mogelijkheid heeft om landelijke subsidie aan te vragen waarmee het opstellen van een kerkenvisie betaald kan worden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft daarvoor een bedrag tussen de 25.000 en 75.000 euro beschikbaar, aldus de heemkundeclubs.

Ook de vijf Veldhovense KBO-afdelingen onderschrijven de oproep van historicus Rooijakkers. Met name in Zeelst is de situatie ernstig, zo schrijft de plaatselijke KBO, omdat de H. Willibrorduskerk, in tegenstelling tot de kerken van Veldhoven-dorp, Oerle en Meerveldhoven, niet wordt beschermd door bijvoorbeeld een monumentenstatus of de status van parochiekerk.

Om haar oproep kracht bij te zetten, is de Zeelster KBO nu een petitie gestart. Met die petitie hopen de ouderen niet alleen een kerkenvisie af te dwingen, maar pleiten ze ook voor een monumentale status van de kerk in Zeelst.