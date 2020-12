Veldhovense vertelster Annie Mulder ruilt haar verhalen even in voor kerstfilm

De meest recente is een kerstfilm met lokale figuranten zoals een bakker, slager én burgemeester Delhez. Mulders eigen rol is die van kerstboom en van kerstbomenverkoper. En de burgemeester? Die wil natuurlijk de grootste boom. ,,Ik maak verhalen voor allerlei doelgroepen, maar Severinus is een vaste opdrachtgever. In maart zei mijn man al meteen tegen me: ‘Je kunt toch ook filmen?’ Dat zag ik eigenlijk niet zo zitten. Een verhaal moet je voelen, en ik gebruik attributen zoals handpoppen. Maar ik ben er toch over na gaan denken en belde naar een van de huizen waar ik vaak kom met de vraag of ze zo’n film zouden willen. Heel graag was het antwoord, en dat gaf mij een motor om ervoor te gaan. En het blijkt heel goed te werken. Ik verwerk de decorstukken en attributen in de film. Als het straks weer kan, ga ik weer live vertellen, maar de films houd ik er misschien in voor de vakantietijd.”