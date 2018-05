Veldhovense verzetsheld en meestervervalser krijgt eigen paadje

VELDHOVEN/MAASHEES - Het is bijna elf uur in de ochtend als die zondag 18 juni 1944 drie verzetsstrijders het gemeentehuis van Vierlingsbeek overvallen. De buit? Blanco persoonsbewijzen, het bevolkingsregister, een gemeentestempel en een stempelkussen. Kortom, alles om valse identiteitsbewijzen te maken. Meestervervalser Antoon Schrader had weer toegeslagen. Vrijdag wordt hij geëerd met een eigen ‘pedje’ in Maashees. Daar werd Schrader geboren in 1920. Vanaf de jaren vijftig woonde en werkte hij in Veldhoven, als hoofd van de burgerlijke stand. In 2000 overleed Schrader in Veldhoven.