Veldhovense ‘vliegende deuren’ in eerste Europese fokprogramma

Jacques-Olivier Travers heeft een roofvogelpark in het Franse Sciez, nabij het Meer van Genève. De Fransman is een wereldberoemde valkenier die bekendheid geniet van de camerabeelden die hij met behulp van roofvogels maakt. Voorzien van een camera laat hij ze vluchten maken vanaf onder meer de Eiffeltoren en de Tower Bridge. Een vlucht vanaf de hoogste toren ter wereld, de Burj Khalifa in Dubai, was live te zien op BBC World. Na een tussenstop in Luxemburg arriveerde hij dinsdagmorgen bij Zoo Veldhoven.

Eigenaar Richard Loomans kreeg via zijn vader de liefde voor roofvogels met de paplepel ingegoten. ,,De zeearend is de grootste arend van Europa. Met een spanwijdte van zo’n 2,5 meter wordt deze ook wel de vliegende deur genoemd.” De twee roofvogelliefhebbers kennen elkaar uit 2009 toen Loomans een condor ter beschikking stelde aan Travers voor een film die hij voor de BBC maakte. Nu werken ze samen aan het eerste Europese fokprogramma van de zeearend.

,,In Frankrijk leven maar twee koppels in het wild. Die zitten in het noorden. Wij willen nu een nieuwe populatie creëren in de Alpen, tussen het noorden en het zuiden van Frankrijk”, vertelt Travers. De in Zwitserland gevestigde Alpine Eagle Foundation betaalt de kosten van het herintroductieprogramma van de zeearend.

Broedkoppels

De drie Veldhovense koppels worden toegevoegd aan de zeven koppels die de Fransman al in zijn park heeft. Loomans: ,,Onze koppels zijn bewezen broedkoppels die al voor nakomelingen hebben gezorgd. Broedkoppels liggen niet voor het oprapen. Ik stel de dieren graag beschikbaar om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de soort.” Het is de bedoeling om tot 2030 in totaal 86 zeearenden terug te brengen in de Franse natuur.

Een ploeg van de Franse televisie was met Travers meegereisd. Zij volgen het fokprogramma een jaar lang. In de loop van de middag vertrok de valkenier weer voor de 900 kilometer lange rit naar zijn vogelpark, Les Aigles du Léman. Daar zitten de Veldhovense roofvogels inmiddels in een speciale volière waar de jongen straks vrij kunnen in- en uitvliegen. In Zoo Veldhoven wonen nog tientallen zeearenden die deze week nog te bezichtigen zijn. Vanaf 1 november sluit het dierenpark de deuren om op 1 maart weer open te gaan.