Veldhovense vrouwenstichting Kaleidoscoop houdt het na 30 jaar voor gezien: ‘Voor het drinken van een kop koffie heb je geen stichting meer nodig’

VELDHOVEN - Stichting Kaleidoscoop uit Veldhoven houdt na dertig jaar op te bestaan. De coronacrisis is de belangrijkste, maar niet de enige reden waarom het bestuur van de ‘cross-culturele vrouwenvereniging’ tot het besluit is gekomen.

,,Van de ene kant is het jammer, maar van de andere kant is het ook prima zo", vindt Flor Willemen (69), voorzitter en mede-oprichtster van de Veldhovense stichting. ,,Bij ons staat de ontmoeting centraal, maar onze laatste bijeenkomst was door alle coronamaatregelen nu bijna twee jaar geleden. Op een gegeven moment moet je dan concluderen dat het misschien beter is te stoppen.”

Quote Vrouwen willen elkaar nog steeds ontmoeten, dat is zeker niet veranderd. Flor Willemen, mede-oprichtster Stichting Kaleidoscoop

Kaleidoscoop ontstond in 1992 na een bijeenkomst op Internationale Vrouwendag, georganiseerd door het Vrouwennetwerk Veldhoven. ,,Een aantal vrouwen gaf aan het fijn te vinden elkaar vaker te kunnen ontmoeten, dus werd besloten een stichting op te richten", vertelt Willemen, die als Filipijnse in 1977 voor de liefde naar Nederland kwam.

Met de stichting wilden de initiatiefnemers zich met name richten op vrouwen met een niet-Nederlandse cultuur. ,,Als je hier pas bent en je weet nog niet hoe het allemaal werkt, hoe Nederland is ingericht, kun je best wel wat ondersteuning gebruiken.”

Jaarlijkse picknick

De stichting hield jarenlang verschillende soorten bijeenkomsten, variërend van kookochtenden tot creatieve avonden, sinterklaasvieringen en een jaarlijkse picknick. ,,Vrouwen willen elkaar nog steeds ontmoeten, dat is zeker niet veranderd", constateert Willemen. ,,Maar de vraag is wel of daar nog een stichting voor nodig is.”

Kaleidoscoop heeft voor een grote groep Veldhovense vrouwen zeker iets betekend, voegt de Veldhovense daar aan toe. ,,Er zijn ook mooie vriendschappen en contacten uit voortgekomen. Maar mensen hebben steeds vaker een druk leven, met een drukke baan en een druk gezinsleven. Contacten en ontmoetingen ontstaan toch wel, zo is mijn ervaring. Als je een buurvrouw hebt die hulp nodig heeft, zoek je haar gewoon op. En voor het drinken van een kop koffie heb je geen stichting meer nodig.”