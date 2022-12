Veldhovense VVD-raadsleden stoppen vanwege verhuizing en een nieuwe baan

De twee hebben elk zo hun eigen redenen om hun politieke activiteiten te staken. Voor Vivianne van Wieren heeft haar besluit te maken met een nieuwe baan als raadsadviseur voor de gemeente Bergeijk. ,,Die functie - als onafhankelijk adviseur van de raad - wil ik kunnen vervullen zonder het politieke dat als raadslid aan jezelf kleeft”, legt ze uit. ,,Bovendien is het ook in praktisch opzicht niet te combineren omdat de Bergeijkse raad vaak vergadert op dagen dat er ook in Veldhoven vergaderd wordt.”

In Veldhoven was Van Wieren in maart vorig jaar de opvolger van wethouder Daan de Kort, die namens de VVD Tweede Kamerlid werd. Op haar 22ste maakte ze voor het eerst kennis met de Veldhovense politiek, als steunfractielid voor de VVD. In 2018 kwam ze voor het eerst in de gemeenteraad.

Als een jas

Vorig najaar gaf ze – ruim vóór de gemeenteraadsverkiezingen – aan niet als wethouder terug te willen keren. ,,Het is een functie die moet passen als een jas en ik heb de afgelopen tijd het gevoel gekregen dat het voor mij een jas is die nét niet past”, zei ze daar toen over. Na de verkiezingen keerde de VVD niet terug in de coalitie.

Raadslid Sander Antonis stopt omdat hij naar het Zeeuwse Domburg gaat verhuizen. Zijn vriendin runt daar samen met twee compagnons een hotel. ,,Een hele praktische reden dus”, aldus Antonis. De twee vertrekkers worden opgevolgd door Roy van Heugten en Jos van Daele, die al eerder raadslid was.