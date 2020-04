Veldhovense website voor initiatieven van ondernemers in coronatijd

Moeilijk

Ook door zijn werk als steunfractielid heeft van Heugten nog veel contact met ondernemers en zag hoe die zich aanpasten aan de coronamaatregelen, maar ook dat ze het moeilijk hebben. Dat bracht hem op het idee om ze samen met Thomas van Broekhoven te gaan ondersteunen bij hun initiatieven. Omdat beiden betrokken zijn bij Trots op Veldhoven was het snel geregeld: vanaf vandaag wordt die site ingezet om initiatieven van lokale ondernemers in de coronatijd te laten zien. ,,We hebben zelf al wat initiatieven verzameld en op de site gezet, maar hopen dat ook andere ondernemers zich aanmelden. Alle initiatieven zijn welkom, niet alleen van de horeca.

Alle beetjes helpen

Een van de ondernemers wiens initiatief op de site komt is de bezorgservice van Paul Vredenberg van D’n Burgemister. ,,Heel leuk dat ze dit gaan doen. Wij zijn als horeca als eerste getroffen, maar ook winkeliers hebben er last van. Het is voor ondernemers best wel een moeilijke periode en het is fijn dat ze zo onze initiatieven onder de aandacht brengen. Onze kosten lopen door en er is minder werk. We hebben de hulp dus wel nodig. Alle beetjes helpen.”