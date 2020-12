Veldhovense wethouder Daan de Kort 28e op VVD-lijst: ‘Wel gehoopt maar niet verwacht’

Staatslote­rij zoekt ‘halve’ Mi­ni-win­naar in Veldhoven

25 november VELDHOVEN - Ergens in Veldhoven of omgeving moet hij of zij al bijna een jaar rondlopen: de eigenaar van een ‘halve’ gloednieuwe Mini. Het probleem is alleen: diegene weet nog niet dat de auto van hem of haar is. De Staatsloterij gaat daar vanaf dinsdag wat aan doen.