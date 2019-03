Veldhovense Zonnebloem wil Mariahoeve Leende weer open

Tientallen afdelingen van de Zonnebloem bezochten jaarlijks het landgoed. De door bossen en vennen omringde voormalige boerenhoeve is omgebouwd tot een ontvangst- en recreatieruimte. ,,De Mariahoeve en de wandelpaden zijn helemaal ingericht voor mindervaliden. Vele jaren was de accommodatie opengesteld voor afdelingen van de Zonnebloem. Gewijzigde inzichten van de Nationale Vereniging de Zonnebloem maakten daaraan in 2016 een einde’’, legt Joop Sloot uit. Net als andere afdelingen werd ook de afdeling Veldhoven overvallen door het besluit. ,,Iedereen ging er zo graag heen’’, weet de voorzitter van de afdeling Veldhoven.