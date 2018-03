Veldwijzer helpt Veldhovenaren financieel vooruit

Veldwijzer is een gezamenlijk initiatief van de voorzitters van de Voedselbank Veldhoven (Peter Willems), Stichting Leergeld (Wil van Egmond) en Bureau Sociaal Raadslieden (Wil van der Laak). Lang niet iedere Veldhovenaar is bekend is met bestaande regelingen en initiatieven voor mensen met een inkomen onder een bepaalde grens, constateerden de drie voorzitters. Veldwijzer wijst daarin de weg.

De gemeente Veldhoven heeft het initiatief omarmt. ,,Het traject heeft een behoorlijke aanloop gehad maar leidt uiteindelijk tot een loket met een algemene verwijsfunctie naar de meest adequate hulp", zei wethouder van Dongen-Lamers tijdens de opening. ,,De gemeente steekt in op het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Waar nodig verwijst Veldwijzer door naar de gemeente."

Voedselbankvoorzitter Willems hoopt dat Veldwijzer zorgt dat meer mensen hulp zoeken. ,,We bereiken als Voedselbank lang niet alle mensen die hulp behoeven", vertelde Willems. ,,De doelgroep hoeft door de samenwerking maar één keer financiële gegevens te overleggen. Daardoor wordt de drempel lager."

Toegankelijkheid

Van Egmond van Stichting Leergeld sloot daar op aan: ,,Het onbenut blijven van regelingen heeft voor een deel te maken met onbekendheid daarmee, maar ook toegankelijkheid is belangrijk. Mensen die recht hebben op een regeling of voorziening willen of durven er geen beroep op te doen."

Veldwijzer heeft ook aandacht voor preventie. ,,Bepaalde zorgen zijn te voorkomen door bijvoorbeeld voorlichting te geven op scholen. Hierdoor hebben we al positieve invloed op de volgende generaties", aldus Van Egmond.

,,We werken binnen Veldwijzer met deskundige en betrokken vrijwilligers. Zij denken graag mee, zoeken samen met de cliënt naar een oplossing", zei Van der Laak. ,,Dat is niet altijd de standaardoplossing. Soms zijn praktische tips voldoende. Soms is ondersteuning welkom. Veldwijzer kent altijd iemand uit het netwerk van organisaties en instellingen die kan helpen om de zorgen samen met de cliënt aan te pakken."