Ventilatiebox oorzaak brand toiletten Molenvelden Veldhoven: heren moet voorlopig naar damestoiletten

VELDHOVEN - De schade van de brand op camping Molenvelden in Veldhoven is beperkt gebleven, maar de mannelijk bezoekers zullen voor een sanitaire stop even elders terecht moeten. Alle vier de herentoiletten en de vier urinoirs zijn afgebrand. Oorzaak is een probleem met de ventilatiebox, die uitbrandde.

De brand vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Brandweer en politie was snel ter plaatse, legt beheerder Freddy Lensen uit. De brand was ook snel geblust. Het sanitaire blok staat nog overeind, maar binnen woedde de brand bij de herentoiletten, de vier urinoirs en vier douches. De damestoiletten zijn nog intact.

Lensen schat dat de binnenkant ongeveer voor een kwart beschadigd is. De camping zit momenteel vol vakantiegangers. ,,We werken aan een extra unit toiletten die hopelijk snel geplaatst kan worden. Tot die tijd moeten de heren even naar de damestoiletten.”

Een brand is natuurlijk altijd vervelend, constateert Lensen, maar hij is ook blij dat het beperkt bleef tot een binnenbrand. De tijdelijke bewoners van Molenvelden hebben er nauwelijks last van gehad.