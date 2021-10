Verbouwing foyer muziekschool Art4U in Veldhoven jaar uitgesteld: ‘Maar de wens is er nog steeds’

VELDHOVEN - De verbouwing van het pand van Art4U in Veldhoven is uitgesteld. De uitbreiding van de foyer zou eigenlijk volgend jaar plaatsvinden, maar dat wordt nu 2023.

De financiële kant van de verbouwing is de belangrijkste oorzaak voor het uitstel, legt directeur Jack Gooyaers uit. ,,De gemeente heeft aangegeven dat de kapitaallasten die de verbouwing met zich meebrengt, volledig voor onze rekening komt. Als bestuur hebben we gezegd: dat is een risico dat we op dit moment niet durven te nemen.”

Quote Voor een drankje in de pauze of na afloop is die foyer gewoon aan de krappe kant. Dan kijken we toch even verder, zeggen mensen dan. Jack Gooyaers, Directeur Art4U

Uitbreiding van de foyer is al langer een vurige wens van de muziekschool, in Veldhoven gevestigd aan de Bossebaan. ,,En die wens is er nog steeds. Onze zaal functioneert prima, maar we merken in de praktijk dat de foyer voor gezelschappen vaak een struikelblok blijkt om ook de zaal te gebruiken. Want voor een drankje in de pauze of na afloop is die foyer gewoon aan de krappe kant. Dan kijken we toch even verder, zeggen mensen dan.”

Hogere huurlasten

Het Veldhovense gemeentebestuur reserveerde vorig jaar een bedrag van 650.000 euro in de gemeentelijke begroting om de benodigde verbouwing te financieren. Voorwaarde daarbij was wel dat de hogere huurlasten die zo'n verbouwing met zich meebrengt, door Art4U zélf worden opgehoest.

Die voorwaarde is voor de gemeente nu nog steeds het uitgangspunt, aldus Gooyaers. ,,Daarom hebben we nu gevraagd de investering een jaar door te schuiven: op die manier hebben we meer tijd om te kijken of we het financieel geregeld kunnen krijgen.”

Ingewikkelde tijden

Het bestuur is daar volgens Gooyaers in gesprek met diverse partijen. ,,Maar het is een behoorlijk bedrag, en bovendien zijn het ingewikkelde tijden. Maar we zien zeker mogelijkheden.” Het bestuur wil de komende tijd ook gebruiken om met politieke partijen in gesprek te gaan, om te kijken of daar - met het oog op de naderende verkiezingen - wellicht ruimte is voor een andere manier van financieren. Art4U is naast Veldhoven ook actief in de gemeenten Bergeijk en Eersel.

In de deze week gepresenteerde begroting van de gemeente Veldhoven staat overigens ook dat het project ‘Muziek in de klas’ wordt uitgebreid. Daarbij is het de bedoeling dat Art4U muziekles geeft aan alle kinderen op de Veldhovense basisscholen.

Los daarvan wil Veldhoven op cultureel vlak komend jaar werk gaan maken van een visie op beeldende kunst en het onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte. De gemeente wil vastleggen hoe bijvoorbeeld om te gaan met kunstwerken die ze krijgt aangeboden, of met verzoeken van mensen die een monument of gedenkteken willen plaatsen.