Verhuizing TDM kost Veldhoven 7 ton

Dat bedrag gaat naar The Dutch Mountains (TDM), dat het grootste houten gebouw ter wereld wil maken, als vergoeding voor gemaakte proces- en ontwerpkosten. Veldhoven wil na een juridische toets de extra kostenpost betalen met geld uit de gemeentelijke spaarpot.

Eind vorig jaar werd bekend dat TDM moet wijken voor chipmachinefabrikant ASML, dat in de toekomst mogelijk wil uitbreiden op De Run 1000. Dat was juist de beoogde bouwlocatie van TDM. In december 2017 had de gemeente Veldhoven nog een grondreservering gedaan voor de komst van het houten gebouw naar Veldhoven.

Nieuwe locatie

Voor alle plannenmakerij sindsdien ontvangt TDM nu een vergoeding van 700.000 euro. Op dit moment onderzoekt Marco Vermeulen, de initiatiefnemer van TDM, samen met Eindhoven of een locatie in de stad geschikt is. De plek die ze op het oog hebben ligt aan de Dommel, tussen Prof dr. Dorgelolaan en het spoor. Maar de reeds in Veldhoven gemaakte kosten moeten wel worden gecompenseerd.

Dat doet Veldhoven ‘uit goed fatsoen’, stelt burgemeester Marcel Delhez. ,,We zijn als overheid een overeenkomst aangegaan. Dan mag je verwachten dat we die overeenkomst nakomen. Als dat niet gebeurt, moeten we de schade compenseren.”

Delhez benadrukt dat de extra kostenpost niet opweegt tegen de verwachte extra inkomsten. Mocht ASML uitbreiden op De Run 1000, levert dat de gemeente een veelvoud aan inkomen op, voorspelt de burgemeester. In de eerste plaats door de verkoop van de grond, later door extra inkomen via de onroerendezaakbelasting (ozb). Het is overigens nog niet zo dat er al harde afspraken met ASML liggen over de uitbreiding op De Run 1000. ,,Ik heb nog geen koopcontract gezien”, aldus Delhez.

Beste keus

Ondertussen loopt Veldhoven natuurlijk ook mogelijke toekomstige inkomsten van TDM mis. ,,Maar het is zeker niet zo dat als ASML met de vingers knipt, wij alles laten”, zegt Delhez. ,,Zeker op de lange termijn is dit de beste keus voor heel Veldhoven.”