Verkeersoverlast door werk aan de weg in Veldhoven

Brand bij de Eindhoven­se studenten­so­cië­teit Ilium in 1964, wie was erbij?

16 januari EINDHOVEN - Brand bij studentensociëteit Ilium in Eindhoven. Het ging in april 1964 goed mis, zo blijkt wel uit de ravage op de foto. Wie was destijds lid van de sociëteit aan de Parklaan en heeft nog herinneringen aan de brand? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.