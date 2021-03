Verkeerssituatie op Sondervick in Veldhoven blijft heet hangijzer

VELDHOVEN - Moet de Sondervick in z'n geheel een dertigkilometerzone worden, of is de straat toch beter af als alleen het zuidelijk deel als zodanig wordt ingericht? Die vraag houdt de gemoederen in Veldhoven al een hele tijd bezig, en zal dat nog wel even blijven doen.

De gemeente heeft al langer plannen om de weg op te delen in een stuk gebiedsontsluitingsweg (met een snelheidslimiet van 50 km/u) en een stuk erftoegangsweg (30-kilometerzone), maar een besluit hierover werd eerder uitgesteld. Nu de gemeenteraad over het nieuwe bestemmingsplan voor nieuwbouwwijk Kransackerdorp moet besluiten, is de vraag opnieuw actueel.

Quote Het plan Kransacker­dorp zat 2 jaar geleden al in de pijplijn. Op zich is dat geen reden om de wegcatego­ri­se­ring aan te passen, ook al grijpt een aantal inwoners het plan nu aan om opnieuw haar punt te maken. Hans van de Looij, wethouder Veldhoven

Want de bouw van 820 nieuwe woningen heeft gevolgen voor de hoeveelheid verkeer in de directe omgeving. Uit berekeningen door de gemeente blijkt inderdaad dat het daar drukker wordt en dat maatregelen nodig zijn. Een van die maatregelen is een nieuwe rotonde op de kruising van Antwerpsebaan en Sondervick. Ook komt er vanaf de Zilverbaan geen directe rechte verbinding naar de Sondervick.

Vier scenario's

Desondanks blijven er zorgen in de buurt. Om daaraan tegemoet te komen, heeft de gemeente een extern bureau gevraagd om in overleg met omwonenden vier scenario's voor de ontsluiting van Kransackerdorp op een rijtje te zetten en te kijken wat voor effect die sorteren. In alle vier die varianten is de Sondervick een 30-kilometerzone.

En daar gaat het mis, zo vindt een aantal buurtbewoners dat geen goed woord over heeft voor de handelwijze van de gemeente. Want volgens hen heeft de gemeente in dat onderzoek zelf later een vijfde variant toegevoegd en die ook als beste uit de bus laten komen. Die variant gaat uit van een knip in Zilverackers aan de zijde van de Sondervick, zónder de eerder doorgerekende snelheidsverlaging naar 30 km/u op het deel van de Sondervick tussen de Heerbaan en Jupiter.

Afgesproken

Volgens wethouder Hans van de Looij is die extra variant alleen maar toegevoegd om de effecten van de knip bij een snelheid van 50 km/u in kaart te brengen. ,,We doen precies wat in 2019 met de raad is afgesproken", zo stelt hij. De maatregelen zijn twee jaar geleden al vastgelegd in het aangepaste gemeentelijk vervoersplan, voegt hij daar aan toe.

,,Het plan Kransackerdorp zat ook toen al in de pijplijn. Op zich is dat geen reden om de wegcategorisering aan te passen, ook al grijpt een aantal inwoners het plan nu aan om opnieuw haar punt te maken. Zij willen eigenlijk alleen maar horen dat het per se 30 km/u moet worden, terwijl er ook mensen zijn die dat pertinent niét willen.”