Verkiezingscampagne in Veldhoven van start: ‘Goed dat we dit debat gevoerd hebben’

VELDHOVEN - Wat hebben de zeven politieke partijen die in Veldhoven meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen de komende jaren in petto voor de plaatselijke senioren?

Die vraag stond vrijdagmiddag centraal tijdens een verkiezingsdebat van de lokale Seniorenraad. ,,We zijn meer geïnteresseerd in de verschillen dan in de overeenkomsten”, benadrukte debatleider Ton van Overbeek aan het begin van de bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis. De voorzitter van de Seniorenraad hield de zeven vertegenwoordigers van de partijen (vijf lijsttrekkers en twee nummers 3) daarbij voor dat in Veldhoven in 2040 1 op de 10 inwoners ouder dan 80 is.

Quote Als we zorgen dat die groep in Veldhoven kan blijven wonen, blijft ook het vereni­gings­le­ven in stand en houden we de gemeente als geheel leefbaar. Peter Saris, lijsttrekker VVD Veldhoven

Ouderen vormen voor alle partijen een belangrijke groep Veldhovenaren, zo benadrukten de aanwezige politici unaniem. Toch kwamen er in het debat dat volgde wel verschillen in opvattingen naar voren. Zo benadrukte VVD-lijsttrekker Peter Saris dat juist ook betaalbaar bouwen voor jongeren ook goed is voor ouderen. ,,Als we zorgen dat die groep in Veldhoven kan blijven wonen, blijft ook het verenigingsleven in stand en houden we de gemeente als geheel leefbaar.”

Een beetje eng

CDA-lijsttrekker Marionne van Dongen wees haar collega’s in dat verband ook op het belang van expats, in Veldhoven een relatief grote groep. ,,Ook zij zijn de moeite waard om te leren kennen, ook al lijken ze voor velen op het eerste gezicht een beetje eng. Maar zij kunnen wel degelijk bijdragen aan een leefbaar Veldhoven.”

Toen het over inspraak van burgers ging, gaf Seniorenraad-voorzitter Van Overbeek de deelnemers mee dat Veldhoven op dat vlak wat de ouderen betreft niet al te goed scoort. ,,Je ziet nu inderdaad vaak dat er bij inspraak wordt voorgesorteerd op een bepaalde uitkomst”, stelde Wim Peters, nummer 3 op de lijst van de nieuwe partij Hart voor Veldhoven, een samenvoegsel van VSA, Lokaal Liberaal en de BurgerPartij Veldhoven. ,,Die cultuur willen wij zeker gaan veranderen.”

Duidelijke afspraken

Ook GBV-lijsttrekker en huidig welzijnswethouder Mariënne van Dongen erkende dat samenspraak in Veldhoven beter kan. ,,Het is gewoon belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken. Wat dat betreft kan het ruimtelijk domein veel leren van het sociaal domein, waar dat wel beter gebeurt.”

,,Het is goed dat we dit debat gevoerd hebben”, concludeerde Ton van Overbeek aan het einde van de middag. ,,Als Seniorenraad hebben we ons in elk geval voorgenomen de politieke debatten voortaan beter te gaan volgen.”