Verwachte tegenvaller in Veldhoven blijkt mee te vallen: ‘Best bijzonder dat ze zo dicht bij de nul zijn uitgekomen’

VELDHOVEN - Kun je als wethouder financiën tevreden zijn met een negatief resultaat op je jaarrekening? Ja dat kan, zo blijkt in Veldhoven. Want als je eerder verwachtte om op bijna 1,6 miljoen euro in de min uit te komen terwijl dat nu ‘slechts’ 133.000 euro negatief blijkt te zijn, is er per saldo sprake van een meevaller.

,,Gezien de omstandigheden is dat inderdaad best een prima resultaat", vindt Jeroen Rooijakkers, sinds drie jaar PvdA-wethouder financiën in Veldhoven. ,,Het is best bijzonder dat we nog zo dicht bij de nul zijn uitgekomen, zeker in een covid-jaar.” Dat het eerder begrote verlies over boekjaar 2020 nu ruim 1,4 miljoen euro lager uitvalt, heeft een aantal oorzaken.

Quote Je kunt beter voorzich­tig begroten en achter een meevaller constate­ren, dan andersom. Jeroen Rooijakkers, wethouder financiën Veldhoven

De belangrijkste oorzaak zit 'm in de zorgtaken die de gemeente een aantal jaren geleden van het Rijk heeft overgenomen. Het aantal Wmo-aanvragen bleek lager dan vooraf verwacht en ook op jeugdzorg - in Veldhoven altijd een flinke kostenpost - werd minder vaak een beroep gedaan dan vooraf begroot. Of die meevallers structureel zijn, valt volgens Rooijakkers niet te voorspellen. ,,Vandaar dat we ons niet te snel rijk rekenen. Je kunt beter voorzichtig begroten en achter een meevaller constateren, dan andersom.”

Droge zomer

Toch waren er afgelopen jaar ook tegenvallers in het Veldhovense huishoudboekje. Zo had de droge zomer van 2020 een negatieve invloed omdat er bijvoorbeeld meer wegreparaties nodig waren door omhoog komende boomwortels. Ook kreeg de gemeente veel minder aan huurinkomsten binnen omdat maatschappelijke organisaties en instellingen vanwege corona tijdelijk geen huur hoefden te betalen.

De pandemie heeft Veldhoven in 2020 overigens niet in grote financiële problemen gebracht, constateert de wethouder. ,,We hadden meer uitgaven, maar daarin zijn we goed gecompenseerd door het Rijk.” Of dat dit jaar weer gaat gebeuren, is nu nog koffiedik kijken.

Uitdagingen

Voor de nog op te stellen begroting voor 2022 wacht Veldhoven nog een aantal uitdagingen, erkent Rooijakkers. Zo moet er nog een alternatief worden gezocht voor de recent geschrapte bezuiniging op de bibliotheek en moet nog blijken hoe negatief de herverdeling van het Gemeentefonds - voor gemeenten de belangrijkste bron van inkomsten - voor Veldhoven uitpakt.

En er zijn zorgen over de werkdruk bij ambtenaren. ,,De rek is eruit. We zitten al een jaar of tien rond de 290/300 voltijdsbanen (fte), terwijl Veldhoven wel is doorgegroeid en er ook taken bij zijn gekomen.” Voor 2022 wordt een tekort voorzien dat kan oplopen tot meer dan 30 fte. Hoeveel ambtenaren er uiteindelijk bij moeten komen, hangt volgens de wethouder af van de keuzes die de politiek nog moet maken.