Verzamelen een vreemde hobby? Jan heeft alle voetbaluitslagen vanaf 1888

Wat deden De Valk en Helmond in het seizoen 1914-1915 tegen elkaar ? (4-0) Of op welke plaats eindigde eersteklasser Picus (later De Spechten) tijdens de oorlog in de jaargang 1941-1942 ? (negende). Kent iemand nog het bestaan van voetbalvereniging Woensel-West ? (1959-1971). Vraag het Jan Schoenmakers (68) en binnen enkele minuten volgt het antwoord. De in Flevoland geboren Veldhovenaar stuurt zijn cursor met speels gemak door zijn gedigitaliseerde archief van standaardteams. Hij heeft een bijzondere hobby: uitslagenverzamelaar.