Verzwakte Han Bogers (71) moet zo snel mogelijk Thailand uit, en dochter Marlin uit Veldhoven heeft daar hulp bij nodig

Snel bouwen, het lukt in Veldhoven

VELDHOVEN - ‘Een voorbeeld van hoe je in Nederland woningbouw zou kunnen versnellen’; dat is een compliment aan de gemeente Veldhoven. Die heeft het roer drastisch omgegooid: binnen honderd dagen moet duidelijk zijn of een bouwproject snel gerealiseerd kan worden. Zo niet, dan gaat het de ijskast in.

17 december