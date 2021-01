Vicky biedt expats in Veldhoven een warm bad

VELDHOVEN - Van een hartelijk welkom op het vliegveld tot hulp bij zoeken naar een huis. De Veldhovense Vicky Steijntjes (24) wil met haar net gestarte bedrijf VS Expat Service expats een warm bad bieden bij aankomst in ons land.

De Engelstalige website vs-expatservices.nl staat klaar voor de start. Momenteel legt de jonge Veldhovense nog de laatste hand aan een aantal pakketten waarin zij een of meer van haar diensten voor nieuwkomers in ons land aanbiedt. Na het tweetalig vwo op het Sondervick College koos ze voor de Hogere Hotelschool. Wat servicegerichtheid en gastvrijheid betekent, leerde ze in Maastricht. ,,Toen ik daar begon, had ik nog geen idee van een beroep. De hotelschool biedt een heel brede opleiding gericht op de hotellerie. Na mijn afstuderen in 2019 ging ik werken voor brouwerij AB InBev, waar ik me bezighield met het brandmanagement van biermerk Hertog Jan.”

Steeds meer expats

Maar de ondernemende Veldhovense wilde liever iets voor haarzelf beginnen. ,,Mijn affiniteit met gastvrijheid wilde ik koppelen aan een commercieel belang. We zitten hier in de Brainport-regio waar zich steeds meer expats vestigen. Ik wil hen met mijn bedrijf van A tot Z gaan faciliteren. Dat kan al beginnen met het afhalen van het vliegveld. Voor zover ik weet, biedt nog niemand in Veldhoven een totaalpakket. Daarom verwacht ik zeker dat er behoefte aan is, vooral omdat ik me wil onderscheiden met persoonlijke ondersteuning.”

Van makelaar tot interieurarchitect

De afgelopen weken besteedde ze onder meer aan het houden van kennismakingsgesprekken met verschillende instanties. ,,Dat loopt van makelaars, assurantiekantoren en belastingadviseurs tot een interieurarchitect. Ook met de gemeente ga ik nog contact leggen.” Het bezoeken van bijeenkomsten voor expats hoort ook bij haar werk, maar door corona vinden die nu niet plaats.

Elkaar helpen

Momenteel werkt Steijntjes vooral online. Ze heeft inmiddels gezien dat expats zich ook online verenigen. ,,Ik merk dat het een community aan het worden is. Ze verenigen zich in Facebookgroepen waarin ze elkaar helpen.” Vanzelfsprekend bracht ze in één van die groepen haar bedrijf onder de aandacht. Dat leverde al direct een klant op. ,,Mijn eerste klant is een echtpaar uit Polen waarvan de man een baan in de regio krijgt. Ze hebben mijn hulp gevraagd bij het zoeken naar een geschikte woning.”

Het online werken voelt nog niet echt als een handicap. “Ik vind het wel jammer dat ik het persoonlijke nu moet missen. Ook krijg je tijdens fysieke bijeenkomsten meer voeling met wat er leeft. Voorlopig zullen mijn contacten nog via Zoom en Teams plaatsvinden.”