Vier jubilarissen bij Veldhovens Mannenkoor: ‘Het mooiste is samen ergens naartoe werken’

Wim Jansen (58) en Jan Snelders (76) zingen 25 jaar bij het koor, Wil Goudsmit (69) 40 jaar en Piet Coolegem (86) al 50 jaar. ,,Op mijn leeftijd moet je daar wel wat voor doen om mee te kunnen blijven zingen, dus ik heb in de coronatijd mijn stem elke dag getraind met online lessen”, vertelt die laatste.

Goudsmit viert meteen ook zijn zevende bestuurslustrum. Hij is 35 jaar bestuurslid, waarvan 33 jaar penningmeester. Ook de anderen zetten zich in verschillende commissies in voor het koor.

Serieus in zwarte pakken

Jan Snelders en Wim Jansen kwam beiden met een kameraad mee. In het begin keken ze nog op tegen dat grote serieuze koor in de zwarte pakken en aarzelden ze om zich erbij te voegen. Jansen: ,,Mijn vader heeft zijn hele leven bij het koor gezongen en ik vond het mooi om in zijn voetsporen te treden.”

Goudsmit zong bij het dekenaal jongerenkoor Veldhoven en toen hij daar stopte ging hij met twee vrienden naar het mannenkoor. ,,Die andere twee zijn inmiddels afgehaakt, maar ik ben blijven hangen.” Coolegem: ,,Toen we in Veldhoven kwamen wonen, belde een bekende zanger uit Zeelst om graszaad te verkopen. Hij vroeg aan mijn vrouw: ‘kan jouw mens ook zingen’. Dat kon hij wel, want ik zat vanaf de lagere school bij een jongenskoortje. Dus moest ik maar eens een keer kennismaken met het Veldhovens mannenkoor. Ik ben blijven hangen.”

Quote Kan jouw mens ook zingen, vroegen ze aan mijn vrouw Jubilaris Piet Coolegem

Alle vier hebben ze het nog steeds naar hun zin bij het koor. Jansen: ,,Het mooiste is samen ergens naartoe werken, maar ook los daarvan het samenzijn. Ik ben niet goed met dingen als computers. Maar als ik zing, ben ik bij mijn hart.”

Tot de mooiste ervaringen horen de internationale reizen, over het hoogtepunt daarvan zijn ze het volmondig eens: het internationale korenfestival in Lienen-Holzhausen. Andere mooie momenten vonden ze onder meer het bezoek aan Verona waar ze samen zongen in de arena waar ook Pavarotti gezonden had en het optreden met professional Ernst Daniël Smid ter ere van het veertigjarig bestaan. In 2021 vierde het koor haar 60-jarig jubileum, maar ook dat kon vanwege corona niet worden gevierd.

Goudsmit: ,,Het vervelendste aan de hele coronatijd was dat we elkaar niet konden zien.”