Vier keer Lid in de Orde van Oranje Nassau in Veldhoven

Zij kregen de versierselen opgespeld door burgemeester Marcel Delhez tijdens de jaarlijkse korpsavond van de vrijwillige brandweer in restaurant Truffelaer.

Het viertal is inmiddels gestopt als vrijwilliger in Veldhoven. Jeroen Abelen was tot 1 augustus 2018 in totaal 26 jaar brandweervrijwilliger. De laatste 9 jaar in Veldhoven waar hij actief was als manschap, verkenningseenheid brandweer en vrijwillig posthoofd van de Heemweg.

In de 27,5 jaar dat hij als vrijwilliger voor de brandweer in Veldhoven actief was, doorliep Erik Luursema alle rangen tot en met Adjunct-Hoofdbrandmeester. Voor de regionalisering van de brandweer was hij ook Officier van Dienst. Luursema was actief tot maart 2017. Hij woont nu in Amersfoort.

Weleens lastig

Veldhovenaar Twan van der Linden stopte per 1 januari van dit jaar en maakte daarmee de 30 jaar als brandweervrijwilliger vol. Hij combineerde dit met zijn eigen bedrijf wat door drukte in zijn zaak weleens lastig was. Hij gaf graag uitleg aan zijn brandweercollega's. Naast manschap op de tankautospuit was hij ook actief in de pilot OMS-2 (openbaar meldsysteem).

Jack de Laat werkt voor de gemeente en spant met 40 vrijwilligersjaren bij de brandweer de kroon. De Veldhovenaar maakte in vier decennia veel ontwikkelingen binnen de brandweer mee en was ook aanwezig bij allerlei incidenten. Per 1 oktober 2017 stopte De Laat als vrijwilliger.