Vijf aanhoudingen na schietpartij in Veldhoven, onder wie drie slachtoffers

Brabantse ziekenhui­zen gaan plat tijdens landelijke staking op 20 november

14:05 Van de negen ziekenhuizen in Noord-Brabant doen er, voor zover nu bekend, zeven mee aan de ziekenhuisstaking op 20 november. Alleen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en ziekenhuis Bernhoven in Uden is nog niet bekend of er wordt gestaakt. Dat meldt het FNV in een persbericht.