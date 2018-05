Vijf jaar Dementiecafé Veldhoven

Van doodslag op Nicole van den Hurk verdachte Jos de G. wil terug naar tbs-kli­niek

15 mei DEN BOSCH - Mag Jos de G., veroordeeld voor de verkrachting in 1995 van Nicole van den Hurk, terug naar tbs-kliniek de Rooyse Wissel of moet hij in de cel zijn hoger beroep afwachten, zoals het OM wil? Het Gerechtshof in Den Bosch beslist hier vrijdagochtend over, zo werd dinsdag tijdens een regiezitting bepaald.