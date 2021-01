Vijf nieuwe woongebouwen markeren ‘poort van Veldhoven-Noord’

Wie had in 1963 de beste verhalen op de reünie van het St. Catharina­ly­ce­um in Eindhoven?

2 januari EINDHOVEN - Een Reünie van het Sint Catharinalyceum in Eindhoven in januari 1963. Wie heeft er nog verhalen over deze school? Was deze vroeger gevestigd aan de Elzentlaan en hoe streng waren de docenten? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.