Vivianne van Wieren begoogd opvolger wethouder De Kort in Veldhoven: ‘Ik ga van m'n hobby mijn beroep maken’

VELDHOVEN - Vivianne van Wieren-Kraayvanger wordt in Veldhoven de opvolger van wethouder Daan de Kort, die voor de VVD in de Tweede Kamer komt . De Veldhovense gemeenteraad moet nog wel met haar voordracht instemmen.

De 34-jarige Van Wieren is maandagavond na een stemming in de VVD-fractie uit ‘een handjevol’ kandidaat-wethouders als favoriet naar voren gekomen. Dinsdagavond zijn burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters in de Veldhovense raad over de voordracht ingelicht. Volgens vice-fractievoorzitter Sander Antonis waren er kandidaten van zowel binnen als buiten de Veldhovense VVD. ,,Wat dat betreft zaten we echt in een luxe positie.”

Quote Ik was op de middelbare school al in politiek geïnteres­seerd, maar een studie bestuurs­kun­de of iets dergelijks lag toen ik jong was niet echt voor de hand. Vivianne van Wieren-Kraayvanger, kandidaat-wethouder Veldhovense VVD

,,Ik heb er ontzetten veel zin in", reageert Van Wieren. ,,Als de raad ermee instemt, ga ik van m'n hobby mijn beroep maken.” De Veldhovense raakte op haar 22e als steunfractielid voor de VVD bij de Veldhovense politiek betrokken. In 2018 kwam ze in de gemeenteraad. ,,Ik was op de middelbare school al in politiek geïnteresseerd, maar een studie bestuurskunde of iets dergelijks lag toen ik jong was niet echt voor de hand.”

Grote stap

Van Wieren koos voor een horeca-opleiding en werd uiteindelijk - samen met haar man Robert - mede-eigenaar van partycentrum Manhattan in Zeelst. Dat eigendom draagt ze na haar benoeming over, zo benadrukt ze. ,,Na bijna zestien jaar is dat voor mij een grote stap, maar wel een stap die ik voor mezelf echt wil nemen. Ik wil me volledig gaan focussen op mijn nieuwe functie.

Bovendien, voegt ze daar aan toe: ,,Aangezien veel mensen mij vanuit de kroeg kennen, wil ik voorkomen dat onverhoopt het beeld ontstaat dat ik meerdere petten op zou hebben.” Wanneer de benoeming van Van Wieren aan de raad wordt voorgelegd, is nog niet bekend.