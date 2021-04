Vivianne van Wieren verruilt horeca voor wethouderschap Veldhoven: ‘Ervaring als ondernemer neem ik mee’

Van Wieren was 22 toen ze door de VVD werd benaderd om op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te komen. ,,Ik had meteen interesse, maar ik wilde niet zomaar op de lijst. Als je dat doet, moet je je er ook in verdiepen.”

Omdat politiek al van jongs af aan haar interesse had, ging dat min of meer vanzelf. Zo zette ze samen met Daan de Kort in 2012 een nieuwe Veldhovense jongeren-afdeling van de VVD op, inclusief een eigen verkiezingscampagne: ‘Ben je jong, stem dan jong’.

Gezelligheid en hard werken

Ondertussen was ze toen al - naast steunfractielid - samen met haar man Robert eigenaar en uitbater van partycentrum Manhattan in Zeelst. De horeca trok al op jonge leeftijd, en daarom besloot ze na de middelbare school ook naar middelbare hotelschool De Rooi Pannen in Tilburg te gaan. ,,Ik houd van gezelligheid en van hard werken, maar ook van een stukje inhoud. In de horeca komt dat allemaal samen.”

In 2018 kreeg ze opnieuw het verzoek om op de VVD-lijst te komen. Als nummer zes kwam ze toen voor het eerst in de raad, met Daan de Kort als fractievoorzitter. Toen De Kort wethouder werd, volgde raadslid Peter Saris hem tijdelijk op als fractievoorzitter. Begin 2019 werd zijn plek definitief ingenomen door Van Wieren. ,,Als je iets graag doet, wil je daarin ook graag verder. Ik was blij dat ik kon doorgroeien.”

Juiste keuzes maken

Dat ze met nog relatief weinig ervaring als raadslid nu toch al wethouder is geworden, ziet de in Eersel geboren maar in Veldhoven getogen Van Wieren niet als een probleem. ,,Natuurlijk, er valt altijd nog wat te leren. Maar dat was ook zo geweest als ik nu al tien jaar fractievoorzitter was geweest. Politiek is naast de horeca mijn grote passie en nu ik wethouder ben, is het echt een baan geworden. De 15 jaar ervaring die ik heb als ondernemer, neem ik daarin mee. Want in Veldhoven, daar vind ik alles wat ik liefheb. Als bestuurder hoop ik de juiste keuzes te maken voor het algemeen belang.”

De portefeuille van haar voorganger - onderwijs, economie en sport, dienstverlening en arbeidsmarkt - heeft ze één op één overgenomen. Voor haar partij is het nooit een optie geweest om voor de rest van deze raadsperiode geen vervanger voor De Kort aan te stellen. ,,We zitten in een gezondheidscrisis die zomaar kan uitmonden in een economische crisis. Dan moét je een aanspreekpunt hebben. Ons coalitie-akkoord heet ‘Samen sterk en stabiel’: dat is nu meer dan ooit van toepassing.”