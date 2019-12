Vlam voor wereldvrede, ook in Veldhoven

In 1999 zijn zeven vlammen aangestoken op vijf continenten, alle op voor de vrede belangrijke locaties zoals de eeuwig brandende vlam op de crematieplaats van Mahatma Gandhi in India. Brandend in containers zijn deze vlammen overgevlogen naar Wales. Daar zijn ze verenigd tot een achtste, de World Peace Flame. Daarbij werd de wens uitgesproken dat voortaan iedere wereldburger het initiatief mag nemen om in haar of zijn woonplaats een vredesvlam neer te zetten om daarmee aandacht te vragen voor de wereldvrede.