Vliegende start Veldhoven Proeft

,,Dit is de spannendste dag voor mij. De eerste dag en al meteen een recordaantal bezoekers. Zojuist stond ik even aan de zijkant van het Burgemeester Elsenpark het evenement te bekijken. Toen dacht ik: dit is toch wel heel erg gaaf”, zegt Bazelmans halverwege de avond tevreden. Twee jaar geleden kwam ze voor het eerst in aanraking met Veldhoven Proeft toen ze meeliep in de bediening. De vorige organisatoren besloten om na twee jaar het stokje over te dragen. In februari werd de Veldhovense door het bestuur benaderd met de vraag om de organisatie van het culinaire evenement over te nemen. Daar moest de officemanager van Bazelmans AVR even over nadenken. ,,Heb ik er wel voldoende tijd voor naast mijn fulltime baan? Het is niet niks om dit te organiseren. Er komt veel bij kijken.”