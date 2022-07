Vliegerwedstrijd in Veldhoven; ‘Als-ie gaat zakken, moet je de haspel oprollen’

VELDHOVEN - 58 deelnemers telde de vliegerwedstrijd die zondag in Veldhoven-Dorp werd gehouden. Omdat het de 75ste keer is, was er voor iedereen niet alleen een prijsje na afloop, maar ook een frietje met een snack.

De eerste punten hebben Fay (9) en Mara (6) Kesteloo al binnen nog voor hun vliegers in de lucht staan. Dat is dankzij de handvaardigheid van hun vader Leon en moeder Marscha. ,,Je krijgt extra punten als de vliegers zelfgemaakt zijn. Samen met Marscha heb ik in een paar uurtjes twee vliegers gemaakt van bamboestokjes en vliegerpapier”, zegt Leon. Net als veel andere deelnemers heeft de familie al eerder meegedaan. ,,We doen het voor de kinderen. Het is een leuk evenement tijdens de kermisdagen”, zegt Marscha.

Met een tak verzwaren

Ze zijn als een van de eersten op het Jongelingsveld, waar de wedstrijd al van begin af aan wordt gehouden. Gerard Derks verzwaart er de staart van zijn vlieger met een tak. ,,Lopen Toon, lopen!”, moedigt een groepje vervolgens Toon de Griek aan. De Veldhovenaar loopt wat-ie kan, maar de vlieger duikt al snel naar beneden. ,,Vier weken geleden hebben we al geoefend, maar toen mocht hij de vlieger niet vasthouden. En nu twee minuten in zijn hand, en hij gaat naar beneden”, constateert Johan Groenen met een lach. ,,Als-ie gaat zakken, moet je de haspel oprollen en niet afrollen”, coacht hij De Griek.

Quote Er zijn punten te verdienen voor het hoog staan, ver staan, stilstand en trekkracht Gerard Dielisen

Terwijl ouders en grootouders geconcentreerd met een haspel in de hand de vlieger hooghouden, rennen kinderen met kleine exemplaren over het veld. ,,Er zijn punten te verdienen voor het hoog staan, ver staan, stilstand en trekkracht. De hoogte bepalen we visueel”, zegt Gerard Dielisen van de organisatie. Met een verrekijker tuurt hij het luchtruim af. ,,Sommige staan al in de wolken”, constateert hij. Dielisen is blij dat de wedstrijd weer plaatsvindt. ,,In 2018 en 2019 hadden we onvoldoende wind. Vervolgens mocht er door corona twee jaar niet gevliegerd worden.” Cindy van de Looy heeft het evenement ook gemist. ,,Als jong meisje deed ik al mee. Onze oudste zoon is nu achttien. Vanaf toen zijn we weer elk jaar van de partij.” Deze keer zijn ze present met zoon Stef (12). Hij maakte zijn vlieger met hulp van zijn ouders zelf.

Vijftien zelfgemaakte vliegers

Piet van Mol is met wel vijftien zelfgemaakte vliegers naar het veld gekomen. Hij is dan ook een kenner. ,,Het is de bedoeling dat je hem boven de wind trekt, en dan laat vieren.” Voor kleinzoon Daan heeft hij er al snel een op vijfhonderd meter hoogte staan. Tegen het eind van de ochtend heeft hij er vier op die hoogte staan. ,,Vijfhonderd meter is hoog genoeg want ik moet ze na afloop allemaal weer inhalen. Dat doen de kleinkinderen niet, dat moet opa doen.”

Mara Kesteloo zit halverwege de ochtend wat triest bij haar vlieger op het gras. De creatie van haar ouders is neergestort en ligt in de kreukels. Maar het leed zal van korte duur zijn. Er is na afloop voor elke deelnemer een prijsje, snoepzak en ijsje. En dat allemaal zonder een bijdrage van de deelnemers te vragen, benadrukt Dielisen. ,,We leven van de loterij en de verkoop bij opbod. Zoiets doen ze nergens. We kopen alle prijzen bij de lokale middenstand. In verband met ons jubileum hebben enkele winkeliers ons extra prijzen geschonken.”