Voedselbank Veldhoven dankzij kaartenactie verblijd met cheque van 1500 euro

VELDHOVEN - Voedselbank Veldhoven is donderdag verblijd met een cheque van 1500 euro. Het is de opbrengst van een kaartenactie van Marieke Dona.

Dona heeft een bedrijf in onder meer grafisch ontwerp en illustraties. Ze woont al bijna heel haar leven in Veldhoven en voelt zich verbonden met de lokale gemeenschap. De coronacrisis zette haar aan het denken. ,,Het was maart, een rare tijd waarin de berichten over het virus over elkaar heen rolden. Iedereen kwam thuis te zitten. De bakker ging worstenbroodjes bakken voor medewerkers van het MMC, Bazelmans AV gaf een lichtshow, in vensterbanken stonden beren en we mochten elkaar niet meer knuffelen.”

De creatieve Veldhovense wilde ook iets doen. Ze bedacht een kaartenactie onder de noemer ‘Post voor jou’. Ze ontwierp kaarten voor verschillende doelgroepen en liet die produceren in setjes van vier stuks.

Toen las ze het bericht dat de voedselbanken door het hamstergedrag van veel mensen met een tekort aan levensmiddelen zaten. ,,Dat greep mij zo aan dat ik meteen een doel had voor de opbrengst van mijn kaartenactie. Ik heb 150 sets kaarten laten maken. De productie- en portokosten van kwamen op 3 euro per setje. Daarop heb ik 5 euro gezet voor de voedselbank.”

Verdubbelen

De verkoop via social media liep als een trein. Rond Pasen werd het eerste setje verkocht. Uiteindelijk zijn op een paar na alle kaarten aan de man gebracht. Terwijl Dona dacht aan een opbrengst van 750 euro, werd ze door een vriendin geattendeerd op de ‘Vul de pot’ actie van HAK. ,,HAK is een vaste leverancier voor de Nederlandse voedselbanken. De eerste 50.000 euro die aan HAK gedoneerd werd, zou de voedselleverancier verdubbelen. De totaalopbrengst was voor de voedselbanken”, legt voorzitter van Voedselbank Veldhoven Peer Willemse uit.

Dona maakte snel haar opbrengst over zodat ze voor de verdubbeling in aanmerking kwam. Wel ging ze ervoor ijveren dat de 1500 euro terechtkwam in Veldhoven. ,,Ik heb contact gezocht met Voedselbank Nederland. Ze moesten over mijn verzoek vergaderen. Ik heb me erin vastgebeten om het voor elkaar te krijgen.” Het verlossende woord kwam na enkele weken en op 25 juni is het bedrag overgemaakt.

Waar het geld aan besteed wordt, is al duidelijk. Willemse: ,,Momenteel hebben we minder vlees. Een van de ideeën is om een deel van het bedrag te besteden aan de aankoop van vlees en verse groente en fruit.”

Willemse heeft nog geen duidelijk beeld van wat de coronacrisis voor de klandizie gaat betekenen. ,,We verwachten een toename onder zzp’ers en flexwerkers. Vandaag ontvangen we hier negentig huishoudens die samen 256 monden hebben te vullen.”

Tegenover de onzekerheid van de groei aan klandizie, staat de zekerheid van de locatie nadat De Parasol gestopt is. ,,We zijn heel blij met dit gebouw in deze coronatijd. Onze klanten komen aan de zijkant het gebouw binnen, worden geregistreerd, pakken hun spullen en verlaten het pand via de hoofdingang”, vertelt bestuurslid Dré Verhagen.