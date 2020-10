Voetbaluitslag weten? Jan Schoenmakers uit Veldhoven kent ze vanaf 1888 allemaal

Wat deden De Valk en Helmond in het seizoen 1914-1915 tegen elkaar ? (4-0) Of op welke plaats eindigde eersteklasser Picus (later De Spechten) tijdens de oorlog in de jaargang 1941-1942 ? (negende). Kent iemand nog het bestaan van voetbalvereniging Woensel-West ? (1959-1971). Vraag het Jan Schoenmakers (68) en binnen enkele minuten volgt het antwoord. De in Flevoland geboren Veldhovenaar stuurt zijn cursor met speels gemak door zijn gedigitaliseerde archief van standaardteams.