Volksuniversiteit De Parasol verder onder Eindhovense vleugels

NECROLOGIE Geen rit, klus of vraag te gek voor John Zwijgers (1967-2020)

16:14 OERLE - Het plotselinge overlijden van John Zwijgers (53) laat op veel plaatsen een leegte achter. Op de eerste plaats in zijn gezin in Oerle, maar ook op basisschool St. Jan Baptist, bij de stewards van PSV en bij de vrijwilligers van Animal in Need.