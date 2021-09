Volle tribunes voor TeamNL Korfbal bij SDO

,,Allemaal even klappen, jongens”, roept de speaker als de twintig spelers van Oranje het veld betreden. Dat is niet aan dovenmansoren gericht. Een klaterend applaus klinkt, zoals dat even later ook bij de in totaal 42 doelpunten steeds zal klinken.

Om het 75-jarig bestaan van korfbalvereniging SDO luister bij te zetten, speelt TeamNL Korfbal de eerste voorbereidingswedstrijd in Veldhoven. Maar voor bondscoach Jan Niebeek is dat bijzaak. ,,We zitten nu in de fase waarin we zoeken naar de beste basis. We hebben een heel sterke selectie. Vanavond gaan we een paar varianten uitproberen.”

Van de twintig spelers gaan er veertien mee naar het EK dat van 25 tot 30 oktober in België plaatsvindt. Het is in Veldhoven dus niet zomaar een oefenpotje. ,,Ze spelen voor een plek in de basis. Het gaat er vanavond vol op”, voorspelt Niebeek.

Verbeteren

Boaz van der Linden (15) speelt in de A bij PSV Korfbal. De Eindhovenaar korfbalt al een jaar of tien. Hij heeft het nationale team al eens eerder zien spelen. Vanavond gaat hij zijn ogen goed de kost geven. ,,Ik ga goed kijken of ik dingen zie waarmee ik mezelf kan verbeteren.” Vriendin Femke (16) zit naast hem op de tribune. Zij korfbalt nog niet. ,,Boaz praat zoveel over korfbal dat ik er meer van wil weten. Hij legt mij uit hoe het spel werkt.”

De spelers van de regerend wereld- en Europees kampioen houden elkaar in de eerste tien minuten keurig in evenwicht: 8-8. Doelpunten worden begroet met gejuich en het zwaaien met oranjekleurige opblaasbare sticks. Er wordt vier keer tien minuten gespeeld, net zoals straks tijdens het EK.

Doelpuntenregen

Korfbalvereniging Vessem-Winty is met verschillende teams aanwezig. De Vessemse Laura van Riet (17) speelt in het tweede team. De fan van Oranje volgt het team op Instagram. ,,Ik zie ze nu voor het eerst live spelen. Vanavond let ik op hoe ze spelen en of we dat ook kunnen toepassen in ons spel.” Tijdens de pauze treedt een groep van Cardo Dance Department op. Daarna gaat de oranje doelpuntenregen verder om te stoppen bij 20-22.

Voormalig SDO-speler Richard Bakker heeft met zoon Tim (14) de wedstrijd bekeken. Tim speelt in de B1 bij SDO. ,,Het was genieten hier”, vat het duo de avond samen. Laura van Riet heeft gezien wat ze bij Vessem-Winty kunnen verbeteren. ,,Het baltempo hoog houden en meer focus op schieten.”

Op 5 en 12 oktober speelt TeamNL Korfbal nog wedstrijden in De Lier en Wolvega.